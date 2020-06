La pandemia coronavirus sta cambiando il mondo. Calciomercato.com segue in tempo reale i principali aggiornamenti di giornata.L’indice Rt della Lombardia è tornato a quota 0,91 quindi di poco inferiore alla temuta quota 1. Secondo l’ultimo monitoraggio dell’Istituto Superiore di Sanità, continua il trend positivo, ma ci sono anche Regioni in cui l’indice di trasmissione peggiora.​Con una battuta rilasciata al Corriere della Sera il Premier Conte ha ribadito di sentirsi al 100% saldo nel proprio governo: "Non mi pare di essere accerchiato più di quanto lo fossi nella prima fase. In tutti questi mesi ho sentito dire in continuazione: Conte cade, Conte cade. Fa parte del gioco, ho imparato a non meravigliarmi. Ma come si vede e si vedrà, non è così​".Bonus bici? Sta prendendo sempre più forma il decreto attuativo sull'acquisto di bici, monopattini e hoverboard elettrici. Il bonus permetterà di recuperare il 60% della spesa fino a un massimo di 500 euro, ma rispetto alle previsioni iniziali a disposizione dei compratori ci saranno solo 120 milioni di euro in grado di coprire circa 450 mila acquisti. Chi prima arriva sarà rimborsato.Imprenditori, commercianti, artigiani, agricoltori, albergatori possono beneficiare da ieri di un credito d’imposta provvidenziale per i propri affitti. Lo riporta Repubblica che specifica come la norma riguarderà fino al 60% del canone mensile di locazione, leasing o concessione per gli immobili dove svolgono la loro attività​.Fra dieci giorni parte la maturità, ma non sarà per tutti gli aventi diritto. Per la prima volta in assoluto c'è una larga fetta di studenti, quasi 17mila e 500, che ancora non sanno quando sosterranno gli esami. Si tratta dei Privatisti, coloro che, spesso per ragioni lavorative, non possono seguire in classe e che, stando alle anticipazioni ministeriali, si siederanno davanti alla commissione a settembre, ma ancora non sanno in quale data.