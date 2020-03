La pandemia coronavirus influenza anche il mondo dello sport. Calciomercato.com segue tutti i principali aggiornamenti di giornata in tempo reale.



9.15 La Uefa valuta l'ipotesi 'final four' per la Champions League a Istanbul, dopo i quarti di finale sempre in gara unica.



9.10 La Uefa pensa di far disputare Euro 2020 dal 23 novembre al 23 dicembre, per poi far ripartire i campionati nazionali e le coppe europee che inizierebbero a settembre. Il presidente Ceferin ha convocato per domani una video conferenza con le 55 federcalcio nazionali, l'Eca in rappresentanza dei club, l'European Leagues per le leghe e la Fifpro per i calciatori.



9.09 ​Inghilterra: in quinta divisione tutti allo stadio.