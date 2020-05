Liverpool-Atletico Madrid nella bufera. Come riporta uno studio di Edge Health, gruppo di ricerca che elabora dati per conto del servizio sanitario britannico, la gara di Champions che si è giocata ad Anfield l’11 marzo ha dato origine a 41 morti, registrate in Inghilterra nei 35 giorni successivi. Una bomba virologica, con 52mila persone allo stadio, 3mila delle quali provenienti da Madrid. I dati sono stati riportati dal Sunday Times oggi.