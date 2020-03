Il coronavirus non è un prodotto artificiale da laboratorio. Lo conferma in conferenza stampa Franco Locatelli, presidente del Consiglio Superiore di Sanità: "L'ho già detto e lo ripeto, non facciamo fanta-bioterrorismo. Abbiamo evidenze, per quanto riguarda il Covid-19, che non ci sia possibilità di una generazione in laboratorio. L'esperimento era starto pubblicato su autorevoli riviste, evitiamo di alimentare sviluppi di diffusione che non hanno alcuna consistenza scientifica".