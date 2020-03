Moreno Longo, allenatore del Torino, posta, su Instagram, un messaggio di speranza agli italiani, in lotta contro il coronavirus: “È lunedì ed è iniziata un altra settimana di dura lotta contro il covid 19, il mio pensiero e il mio incoraggiamento vanno a tutte quelle persone che purtroppo hanno perso i loro cari o che stanno lottando contro il virus, a chi per svariati motivi non ha la possibilità di fermarsi e poter stare a casa in isolamento, una vera e propria fortuna in questo momento!! Un doveroso grazie a medici, infermieri e volontari!”.