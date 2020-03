Diego Armando Maradona in isolamento precauzionale, per evitare di entrare in contatto col coronavirus. L’allenatore del Gimnasia La Plata, leggenda del Napoli e del calcio mondiale, è stato separato dal resto dello staff e della squadra. Ecco le parole di Flavio Tunessi, medico del club argentino: “Con Maradona stiamo prendendo decisione preventive . È isolato in un edificio e può stare solamente al piano terra visto che fa parte del gruppo di rischio. Noi medici delle squadre di Superliga abbiamo suggerito alle autorità di sospendere sia le partite che gli allenamenti. Siamo responsabili della situazione e anche prima che si verifichi un caso sappiamo quello che si dovrebbe fare".