Obbligo di mascherine per uscire in strada in Toscana e Lombardia, per la quale ha fatto il punto il governatore Attilio Fontana:" Ogni qual volta ci si rechi fuori dall'abitazione, vanno adottare tutte le misure precauzionali consentite e adeguate a proteggere sé stesso e gli altri dal contagio, utilizzando la mascherina o, in subordine, qualunque altro indumento a copertura di naso e bocca, contestualmente ad una puntuale disinfezione delle mani. Vi anticipo che la Protezione Civile Lombardia sta distribuendo per il territorio 3 milioni di mascherine, da domani gratuite e accessibili ai punti di distribuzione". Ha replicato il sindaco di Milano Beppe Sala: "È un po' disorientante questa ordinanza, se il capo della Protezione civile Borrelli dice che non la metterà. Ma le ordinanze vanno rispettate e quindi vi dico applichiamola, certo che è chi è responsabile della sanità deve fornire le mascherine e deve regolamentare il prezzo nelle farmacie".





In Toscana la prescrizione scatterà non appena sarà completata la distribuzione di 10 milioni di mascherine reperite dalla Regione che proprio in questi giorni stanno finendo in mano ai Comuni toscani. L'applicazione del nuovo provvedimento sarà quindi scaglionato: in ogni Comune scatterà quando il sindaco avrà comunicato alla Regione di aver completato la distribuzione delle mascherine nel proprio territorio.



NELLA GALLERY TUTTE LE REAZIONI DAI SOCIAL