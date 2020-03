Il calcio europeo rischia 7 miliardi di euro di perdite se non si conclude la stagione per il coronavirus. A lanciare l'allarme è Jaume Roures, ad di Mediapro, in un'intervista a RAC1: "La chiave è terminare la stagione, non è così importante non sapere quando inizierà la prossima stagione. Se questa stagione non si concludesse, il 30% delle entrate andrà perso: il calcio europeo perderebbe 7 miliardi di euro, non può permetterselo".