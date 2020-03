Benjamin Mendy, terzino del Manchester City, in queste ore si è messo in auto-isolamento perché un parente della sua famiglia con cui ha avuto contatti ha i sintomi del Coronavirus. Lo rende noto in questi minuti la BBC: visti i casi di diversi giocatori contagiati in tutta Europa, il Manchester City ha preteso questa misura per il terzino che dunque per 15 giorni non prenderà parte ad alcuna attività agonistica.