Continua la lotta al coronavirus e dalarrivano nuovi aiuti: laLo annuncia il club rossonero con una nota ufficiale:AC Milan comunica che The Gordon and Jenny Singer Foundation (TGJSF) ha donato la somma di 100 mila dollari all'IRCCS Ospedale San Raffaele che servirà per l'acquisto di ventilatori polmonari. La famiglia Singer, attraverso la sua Fondazione, vuole unirsi agli sforzi del popolo italiano per affrontare e superare l'emergenza Coronavirus, fornendo il proprio sostegno per contribuire in maniera significativa al potenziamento del Sistema Sanitario Nazionale.La seguente donazione, si aggiunge alla raccolta fondi ancora in corso che Fondazione Milan sta facendo a favore di Azienda Regionale Emergenza Urgenza (AREU) che ha permesso al Club rossonero di raccogliere 500 mila euro.