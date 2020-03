Arkadiusz Milik in campo per la lotta al coronavirus: anzi, in cucina. L'attaccante del Napoli infatti, riporta l'edizione odierna de Il Corriere dello Sport, ha deciso di mettersi al servizio dei medici e degli infermieri che negli ospedali di Katowice, città in cui è cresciuto calcisticamente: ma il suo ristorante Food&Ball ha iniziato a cucinare, confezionare e spedire pasti alle strutture sanitarie della città. E poco conta che ai fornelli non ci fosse direttamente lui, che si trova a Napoli, l'iniziativa è di quelle che pesano per sostenere chi ogni giorno è in prima linea contro il Covid-19: "Proteggiamo la salute!", si legge sul profilo Instagram del ristorante.