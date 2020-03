Carissimo Procuratore,sono il papà di un calciatore, classe 2002, che gioca nel campionato under 18 di una squadra di Serie A. Ieri mi è arrivata una comunicazione dalla società con la quale mi si dice di non portare più mio figlio ai campi di allenamento perché la squadra non si allenerà fino al 3 aprile. Ovviamente la stessa email è arrivata anche i genitori dei compagni di mio figlio. Fin qui nulla da dire: mal comune mezzo gaudio. Quello che non capisco è perché mio figlio, spesso aggregato con la prima squadra in allenamento, ora non possa più andare. Mio figlio ha un contratto 4 + 1 da professionista e, pertanto, non vedo perché debba essere escluso dagli allenamenti visto che il decreto del 10 marzo ammette gli allenamenti per i calciatori professionisti. In conclusione chiedo: mio figlio deve realmente stare a casa? ClaudioPartiamo col dire che il, in ottemperanza al Decreto Ministeriale del 10 marzo,Quanto al suo interrogativo relativo aglidei giovani calciatori, lo stesso DCPM recante nuove misure per il contenimento e il contrasto del diffondersi del virus Covid-19 sull'intero nazionale (disposizioni che producono effetto dalla data del 10 marzo 2020 e sono efficaci fino al 3 aprile 2020), afferma, all'art. 1, che: "...Gli impianti sportivi sono utilizzabili, a porte chiuse, soltanto per le sedute di allenamento degli atleti, professionisti e non professionisti, riconosciuti di interesse nazionale dal CONI e dalle rispettive federazioni, in vista della loro partecipazione ai giochi olimpici o a manifestazioni nazionali ed internazionali". NEbbene, alla luce di quanto stabilito dal Decreto sopra richiamato, si evince che, seppure sia stato, in un recente passato, aggregato alla prima squadra negli allenamenti,. Perché dico questo? Perché lei parla di contratto (?) 4 + 1; ed è con questo elemento in mano che posso affermare senza rischio di essere smentito che suo figlio non abbia ancora acquisito lo status di professionista,(+ 1 significa che nell'ultima stagione come giovane di serie riceverà una indennità mensile dalla società che non lo renderà neppure in quella occasione calciatore con lo status di professionista!).Poste le suddette premesse, gli interrogativi che pongo al mondo del calcio e agli utenti disono i seguenti:Non si verrebbe a creare una sorta di discriminazione tra gli stessi giovani di serie, alcuni lasciati a casa e altri, invece, impiegati negli allenamenti con la prima squadra?ps: per mantenere in forma i migliori atleti dei campionati giovanili un escamotage potrebbe essere proprio quello di farli allenare con la prima squadra a porte chiuse! Chi lo verrebbe mai a sapere visto che si allenano a porte chiuse?Per scrivere all'Avvocato Cataliotti utilizza lo spazio dedicato ai commenti, oppure vai su