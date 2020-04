Giorgio Guastamacchia, Sostituto Commissario della Polizia di Stato, di 52 anni, è morto, nelle scorse ore a Roma, presso il policlinico di Tor Vergata, in seguito alle complicazioni di una polmonite da coronavirus, lasciando due figli e la moglie.



Guastamacchia, in servizio presso il Dipartimento della Pubblica Sicurezza, aveva fatto parte della scorsa del presidente del Consiglio Giuseppe Conte. Ammalatosi a metà marzo, non aveva avuto, nelle settimane precedenti, contatti diretti con il Premier, non aveva neanche viaggiato sull’auto con lui.