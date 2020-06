La leggenda del calcio iracheno Ahmed Radhi è morto per complicazioni legate al COVID-19. Lo ha reso noto il ministero della salute dell'Iraq.



Radhi, 56 anni, ha segnato quello che rimane l'unico gol iracheno in Coppa del Mondo, nel 1986 contro il Belgio. Come ricorda l'Ansa, era stato ricoverato in ospedale la scorsa settimana a Baghdad dopo essere risultato positivo al test per il coronavirus, giovedì le sue condizioni sembravano migliorate. Poi la situazione è di nuovo peggiorata e stava per essere trasportato in un ospedale di Amman in Giordania, ma è morto nella notte.