Marco Motta, terzino ex di Juve, Roma e Atalanta, parla dell’emergenza coronavirus in Indonesia, dove sta giocando per il Persija Jakarta. Queste le parole dell’ex bianconero a Gianlucadimarzio.com: “Il governo sta pensando di portare i contagiati sull’isola di Galang, nel nord. È previsto uno stanziamento di fondi per creare lì una struttura, isolando il virus. Bergamo? Ho lì i miei familiari, gli amici. Per fortuna stanno bene, ma intorno a loro so bene cosa sta succedendo. Vedere che è una città fantasma fa malissimo. Sono fortunato, perché qui per ora l’emergenza è lieve”.