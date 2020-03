Per ora non partono. A nulla è servita la scelta di non giocare la finale di Algarve Cup (contro la Germania), la Nazionale femminile è ancora bloccata in Portogallo. Il volo charter Alitalia che sarebbe dovuto partire questa mattina alle 9 da Faro non è stato autorizzato a decollare dal governo portoghese, che nella notte ha bloccato i voli da e per l'Italia. Come riporta lfootball.it non va esclusa l'ipotesi che le Azzurre possano prendere un volo verso un paese confinante con l’Italia, per poi utilizzare altri mezzi di trasporto.