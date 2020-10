e gli esponenti di spicco del Governo.e il continuo aumento dei ricoverati in terapia intensiva, stanno iniziando a scalfire il muro all'insegna della prudenza eretto dal presidente del Consiglio. Secondo Il Corriere della Sera, destano particolare preoccupazione i dati in arrivo da. L'idea dei primi lockdown non è più così campata per aria.- In queste ore,Una misura che potrebbe essere esteso, come dicevamo, anche a Napoli, Roma, Torino e Bologna, dove la crescita dei contagi e la pressione sul sistema sanitario locale iniziano ad inquietare.- Con l'incremento dell'indice di contagio salito mediamente a 1,7 - in alcune zone del Paese anche a 2 -, al momento fissato tra le 23 e le 24 fino alle 5 del mattino successivo.Conte vorrebbe ispirarsi al modello francese e tedesco, lasciandole aperte anche in caso di lockdown nazionale, mentre, anche per scuole elementari e medie.