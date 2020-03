Sono 381 le nuove vittime in Lombardia nella giornata di martedì 31 marzo. Cifra che risulta inferiore rispetto ai 458 di lunedì. Così come rallenta anche il numero di nuovi casi, che sono 1.047 contro i 1.154 del giorno precedente. Il totale delle vittime sale quindi a 7.199, mentre i casi totali passano da 42.161 a 43.208. L’incremento rispetto al 30 marzo è del 2,48% per quanto riguarda i casi totali e del 5,59% per il numero di morti. Ad anticipare i nuovi dati è l’agenzia Reuters.