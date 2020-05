Con l'arrivo della Fase 2 il rischio più grande è rappresentato da nuovi focolai, da nuovi contagi che potrebbero far compiere nuovi passi indietro in questa lotta contro il Covid-19.



Eppure in Campania la situazione sembra essere stabile, senza troppi intoppi. Nonostante i diversi rientri dal nord finora non ci sono stati allarmi importanti. Il bollettino di oggi risulta anche abbastanza soddisfacente.



Nella giornata di ieri su 4.374 tamponi sono risultati esserci 21 positivi. Oggi la situazione migliora nettamente con ben 5.412 tamponi di cui solo 14 positivi:



TEST EFFETTUATI OGGI: 5.412

TEST POSITIVI OGGI: 14

TEST NEGATIVI OGGI: 5.398



TOTALE POSITIVI: 4.576

TOTALE TEST: 110.811



Numeri incoraggianti con l'obiettivo zero nuovi positivi sempre nel mirino.