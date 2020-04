Mercoledì prossimo la commissione medico scientifica della Federcalcio rilascerà il protocollo che i club dovranno seguire per la ripresa delle attività. Tutti i calciatori saranno sottoposti a test e controlli: si tratta di fatto di una nuova idoneità, a cui verranno aggiunti test molecolari, test sierologici ed esami del sangue. Per chi ha contratto il coronavirus ci saranno ulteriori controlli agli apparati respiratori e cardiovascolari. Un check up completo per evitare spiacevoli sorprese.