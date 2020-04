Misure di sicurezza ancora più serrate in Lombardia per contrastare la diffusione del coronavirus: da domani, all'interno della Regione, si dovrà andare in giro indossando la mascherina, o comunque si dovrà avere una protezione su naso e bocca. E' quanto prevede la nuova ordinanza del governatore Attilio Fontana, che entrerà in vigore a partire da domenica 5 aprile.