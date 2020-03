Un nuovo appello per i propri tifosi e non solo,dalla sua casa a Funchal e manda un nuovo messaggio via Instagram: "In questo momento difficile per il mondo intero, dobbiamo essere grati per le cose che importano – la nostra salute, la nostra famiglia, i nostri cari" ribadisce l'attaccante dellain un post. CR7 aggiunge poi una nuova raccomandazione per continuare la lotta al: "State a casa e aiutiamo tutti gli operatori sanitari fuori da qui che combattono per salvare delle vite umane".