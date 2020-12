In Italia, dall’inizio dell’epidemia di coronavirus, almeno 1.728.878 persone (compresi guariti e morti) hanno contratto il virus Sars-CoV-2: i nuovi casi sono 18,887 (ieri erano +21.052), mentre i morti di oggi sono 564, (ieri erano +662), per un totale di 60.078 vittime a partire da febbraio. Le persone guarite o dimesse complessivamente sono 913.494: 17.186 quelle uscite oggi dalla malattia. E, come riporta Corriere.it, gli attuali positivi — i soggetti che adesso hanno il virus — risultano essere in totale 755.306, +1.137 rispetto a ieri.



Attualmente positivi: 755.306

Deceduti: 60.078 (+564)

Dimessi/Guariti: 913.494 (+17.186)

Ricoverati: 33.845 (+170)

di cui in Terapia Intensiva: 3.454 (-63)

Tamponi: 23.125.664 (+163.550)



Totale casi: 1.728.878 (+18.887, +1,1%)