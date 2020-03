Il mondo è alle prese con l'allarme coronavirus.



10.00 Le morti nel mondo causate dal coronavirus hanno superato quota 3mila (3.038 di cui 2.912 soltanto in Cina), con l'infezione estesa a 65 Paesi.



9.45 Mercoledì ci sarà una riunione telefonica tra i ministri dell'economia del G7 e dell'Eurogruppo per stabilire "un'azione concertata" sull'epidemia di coronavirus, ha fatto sapere il ministro francese Bruno Le Maire.



9.30 In Italia c'è un primo contagiato in Sardegna: un uomo ricoverato in un ospedale di Cagliari.



9.15 Questa mattina riapre il Duomo di Milano per una breve preghiera.



9.00 Il premier Giuseppe Conte ha firmato il decreto del presidente del Consiglio con le nuove misure contro la diffusione del coronavirus.