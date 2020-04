Come scrive Repubblica.it nel corso della celebrazione della Messa di Pasqua di Papa Francesco, per l’emergenza sanitaria in atto, è omesso il rito del “Resurrexit” che ricorda lo stupore di Pietro nel vedere il sepolcro vuoto e l’attestazione degli Undici che il Signore era davvero risorto ed era apparso a Simone. È dunque una celebrazione quasi penitenziale quella di oggi, nonostante la Pasqua sia per la cristianità la festa più importante dell’anno. Ma la scelta di omettere il "Resurrexit” dice della volontà di adeguare la giornata alle difficoltà del tempo presente.