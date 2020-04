Il Premier Giuseppe Conte, intervistato dall'emittente americana NBC, ha parlato del lockdown in Italia senza però ancora sbilanciarsi sulla probabile data della riapertura del Paese: "In questo momento non posso dire quando il lockdown avrà fine. Noi stiamo seguendo le indicazioni del comitato scientifico, ma l'Italia è stata la prima nazione ad affrontare l'emergenza".



'LA STRADA GIUSTA' - "La nostra risposta forse non è stata perfetta, ma abbiamo agito al meglio sulla base della nostra conoscenza. La validità delle nostre misure è stata riconosciuta dall'OMS e i risultati indicano che siamo sulla strada giusta".