Il cantante Omar Pedrini, ex leader dei Timoria, ha deciso di collaborare con l'ultras bergamasco Marco Pirovano per dedicare 'Sole spento' a Brescia e a Bergamo, "le nostre terre martoriate dal coronavirus". Così ha spiegato a La Gazzetta dello Sport il grande tifoso del Brescia, la cui rivalità in campo con l'Atalanta è nota: "Quando ho pubblicato il video, a metà marzo, erano i giorni delle camionette con i cadaveri. Ho cantato e dopo aver premuto stop sono scoppiato a piangere".



SCUDETTO AL BRESCIA- "Bresciani e atalantini hanno nel cuore squadre diverse, sono rivali ed è giusto che sia così: quando Mazzone, che veniva da Roma-Lazio, raccontò di non aver mai sentito tanto forte la tensione di un derby come in Brescia-Atalanta, per noi fu come il bacio accademico. Gli atalantini sognano la Champions? Io sogno per il Brescia lo Scudetto, diciamo entro il 2045. Fuori dal campo ci sosteniamo a vicenda. Per questo 'Sole Spento' adesso è anche un inno di fratellanza".