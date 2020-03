Emergenza coronavirus, vi raccontiamo i fatti extra calcio più importanti della giornata di oggi, martedì 10 marzo.



15.20 - Dopo 70 giorni dall’inizio dell’epidemia,a Wuhan mancano soltanto 14 pazienti da dimettere per poter chiudere tutti gli ospedali. Gli operatori sanitari emozionati cantano “Domani andrà meglio”



15 - Il presidente della Lombardia Attilio Fontana chiede al governo 15 giorni di coprifuoco assoluto in Lombardia, con negozi chiusi e stop ai mezzi pubblici, per fermare il contagio