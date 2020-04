Anche di Madeira è stata colpita dal coronavirus: primo focolaio nell'isola portoghese, con la zona rossa che si trova ora a 20 chilometri dalla casa di Cristiano Ronaldo, come riporta Sky Sport. Fino ad oggi pochi i casi, ma nelle ultime ore sono stati registrati 10 nuovi positivi in una piccola città a ovest di Funchal, dove l'attaccante della Juve si è trasferito con moglie e figli. Le autorità hanno disposto l'isolamento di 18mila persone.



RITORNO IN ITALIA - Appena verrà ufficializzata la data in cui si possono riprendere gli allenamenti, il portoghese rientrerà in Italia. D'accordo con il club, era stato il primo a lasciare Torino dopo la partita con l'Inter, per stare vicino alla madre che aveva avuto un ictus e dopo la positività di Rugani, Matuidi e Dybala aveva deciso di rimanere in Portogallo durante il periodo d'isolamento.