Il lockdown per emergenza coronavirus nel Regno Unito potrebbe essere esteso fino a giugno. Dopo la riunione del consiglio dei ministri britannici con Boris Johnson, un portavoce di Downing Street ha spiegato: "Allentare troppo presto le attuali misure restrittive sarebbe la cosa peggiore che potremmo fare. Non dobbiamo anticipare il risultato della revisione delle misure di distanziamento sociale", prevista per il 7 maggio da parte dei consulenti scentifici del comitato preposto a consigliare il governo (Sage). Il portavoce, inoltre, ricorda come sia Johnson sia Chris Whitty, chief medical officer britannico, abbiano raccomandato prudenza lasciando intendere che una fase 2 rispetto alle restrizioni attuali potrebbe essere prematura prima di giugno.