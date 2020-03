L'allerta Coronavirus in Italia influenza anche il mondo del calcio e dello sport.Attraverso un post Instagram il centrocampista del Verona, Miguel Veloso, ha espresso tutto il suo disappunto per la gestione dei rinvii delle partite: "Una settimana per decidere se scendere in campo o meno. Io trovo che tutta questa situazione sia vergognosa e una grandissima mancanza di rispetto per tutte le persone coinvolte".Il presidente del CONI,è intervenuto ai microfoni di 'Radio Anch'io Sport' su 'Radio Uno', per parlare del momento critico del calcio e dello sport per l'emergenza coronavirus: "Da noi ci sono problemi di politica sportiva.​ Io sono stato commissario di questo surreale mondo della Lega Serie A, il problema è culturale. I presidenti non accettano che ci sia un soggetto a gestire la Lega. ​Loro invece vogliono contare.​ Juve-Inter? O si gioca il 9 a porte aperte, o si naviga a vista. Sarebbe una scelta di buon senso". (​Martedì ci sarà una riunione straordinaria della UEFA ad Amsterdam, prima del sorteggio dei gironi della Nations League 2020/21, per discutere dell’emergenza Coronavirus in vista dell’Europeo 2020, con diverse gare che si giocheranno a Roma. Un’assemblea urgente, scrive il Sun, per parlare della competizione ma anche delle amichevoli in programma, come Inghilterra-Italia prevista a Wembley e le partite di spareggio per gli ultimi 4 posti a Euro2020, visto che il virus si sta espandendo anche in altri paesi europei, non solo in Italia.