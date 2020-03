Emergenza coronavirus, vi raccontiamo i fatti extra calcio più importati della giornata di oggi, lunedì 9 marzo.



13.20 - L’allarme dei medici in prima linea nella cura dei casi di coronavirus: “Dobbiamo scegliere chi curare e chi no, come in ogni guerra. State a casa”.



12.20 - Rivolte nelle carceri da Nord a Sud: detenuti sul tetto di San Vittore, disordini a Palermo e Modena, evasione di massa a Foggia



11.30 - Sulle principali strade di accesso a Milano, la polizia controlla gli ingressi in città.



11.15 - L’ultimo bollettino della situazione coronavirus diffuso dalla Protezione civile l’8 marzo: 7.375 casi e 366 morti.