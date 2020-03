Con la partita di Champions a Valencia alle porte il tecnico dell'Atalanta Gian Piero Gasperini aveva confidato: “Andremo in campo per Bergamo e per l’Italia che sta soffrendo a causa dell’epidemia. Vogliamo dare una gioia a tutti". Un messaggio di unità nazionale in un momento cupo a causa dell'emergenza epidemiologica del Covid-19 che però per molti tifosi e addetti ai lavori cozzerebbe con quanto espresso dallo stesso allenatore al Corriere dello Sport.



DURE POLEMICHE CONTRO GASP- “E da queste parti, in Lombardia, siamo sufficientemente attrezzati, pur se in difficoltà. Mi chiedo cosa potrebbe accadere a Roma, a Napoli", si è lasciato sfuggire. La frase incriminata, pronunciata certamente in buonafede e senza voler offendere nessuno, è stata subito mal interpretata sia dai tifosi che dai giornalisti di Napoli e Roma, che hanno attaccato duramente il tecnico nerazzurro sul web e, soprattutto, sui social, scatenando delle polemiche che ancora oggi non accennano a finire.