Ronaldo positivo al coronavirus, nel ritiro del Portogallo, non scenderà in campo questa sera contro la Svezia. La sua positività ha fatto il giro del mondo e oggi la sorella, Katia Aveiro, si sfoga su Instagram: "Se Cristiano Ronaldo deve svegliare il mondo, devo dire che questo portoghese è davvero un inviato di Dio. Grazie! Credo che oggi in migliaia arriveranno a credere tanto in questa pandemia, nelle prove e nelle misure prese come me... la più grande frode che abbia mai visto da quando sono nata. Una frase che ho letto oggi e che ho applaudito alzandomi in piedi: 'Basta con questo mondo di burattini'. Qualcuno che apra gli occhi, per favore".