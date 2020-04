"Il modo in cui e' stata trattata la vicenda della riduzione degli stipendi dei caciatori e' 'una vergogna'". Lo afferma Wayne Rooney. L'attaccante del Derby afferma di essere felice di offrire un supporto, ma si chiede: "Perche' improvvisamente i calciatori sono i capri espiatori?" Nella sua rubrica del Sunday Times, il 34enne ex capitano dell'Inghilterra ha aggiunto: "L'annuncio della proposta della riduzione del 30% degli stipendi aumenta la pressione sui giocatori se dicono di non essere d'accordo. Si parla sempre di giocatori ricchi. Mi e' sembrato strano perche' ogni altra decisione e' stata presa a porte chiuse e non capisco perche' questa vicenda doveva essere annunciata pubblicamente. E' come far vergognare i giocatori, costringerli in un angolo in cui devono pagare il conto per le entrate perse".