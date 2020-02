La partita #Sampdoria - Verona di lunedì pur essendo nella zona di Genova porterebbe tifosi da tutta la regione, compreso il savonese. Per questo è in corso di valutazione il rischio, si deciderà nella giornata di domani. #CoronavirusLiguria #Coronavid19 — Giovanni Toti (@GiovanniToti) February 29, 2020

. Come riferisce ilsui social, domani sarà presa una decisione: "​La partita Sampdoria-Verona di lunedì pur essendo nella zona di Genova porterebbe tifosi da tutta la regione, compreso il savonese. Per questo è in corso di valutazione il rischio, si deciderà nella giornata di domani​".