L'allarme Coronavirus in Italia influenza anche il mondo del calcio.



9.15 L'allenatore italiano Giuseppe Sannino è stato temporaneamente allontanato dall'Honved perché "lui e il suo vice Recenti potrebbero essere entrati in contatto con persone che vivono nelle aree in cui è esploso il caso Coronavirus in Lombardia. Entrambi non presentano sintomi, ma per precauzione non hanno preso parte all'allenamento della squadra". Nella partita di sabato contro il Dvtk sulla panchina del club ungherese ci sarà l'ex nazionale Istvan Pisont.



9.00 Inter-Ludogorets si gioca stasera a San Siro a porte chiuse. Fuori anche i giornalisti, tranne i broadcaster che hanno i diritti tv per l'Europa League: Sky in Italia. Le stesse disposizioni varranno per il prossimo turno di campionato, negli stadi soggetti a limitazioni. La Lega sta cercando in questo caso di ottenere una parziale apertura delle tribune stampa, per garantire l'accesso allo stadio al maggior numero di operatori dell’informazione. Anche per la Federazione nazionale della stampa e l'Unione Stampa Sportiva Italiana "l'accesso ai soli operatori di ripresa è una inaccettabile limitazione del diritto di cronaca".

Ieri la squadra bulgara è arrivata da Razgrad a Milano indossando mascherine e guanti, accompagnata da un epidemiologo. Al ritorno tutti i calciatori saranno sottoposti a esami di controllo presso l'accademia medica militare.



8.45 La Lega Serie A non ha ancora comunicato le partite con l'obbligo di porte chiuse. La Prefettura di Torino non ha ancora diramato una prescrizione ufficiale per far disputare Juventus-Inter senza pubblico domenica sera. Il club bianconero non ha ancora sospeso la vendita dei biglietti. Per la regione Piemonte vale ancora l'ordinanza firmata con il ministro della Salute che fissava la scadenza del provvedimento di sospensione delle "manifestazioni aperte al pubblico" a sabato 29 febbraio, ordinanza che però potrebbe essere aggiornata sulla base del DPCM.

Il governatore del Piemonte, Alberto Cirio ha dichiarato: "Ritengo che ci siano finalmente le condizioni per chiedere al Governo un graduale ritorno alla normalità". Oggi è in agenda un vertice con sindaci dei comuni capoluogo, prefetti e presidenti di provincia per "confrontarsi sull'opportunità di sospendere o rimodulare le misure per il contenimento del coronavirus in Piemonte". Sempre in giornata è prevista anche la riunione del Gos, l'organismo che si occupa della sicurezza allo stadio di Torino.