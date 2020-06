La pandemia coronavirus sta cambiando il mondo. Calciomercato.com segue in tempo reale i principali aggiornamenti di giornata.Ilè diventato il terzo Paese al mondo con il maggior numero di decessi legati al nuovo coronavirus. Repubblica riporta che il numero di morti è salito a quota 34.021 superando quello dell'Italia (33.689). Il maggior numero di morti si registra negli Stati Uniti, seguiti dalla Gran Bretagna e appunto dal Brasile.Il Corriere della Sera riporta un clamoroso caso di diffusione covid in Giordania. il 24% dei contagiati dell'intero paese arriva da un matrimonio con il padre della sposa (malato) che ha infettato circa 76 dei 360 invitati alla cerimonia tenutasi al chiuso.in più per l'emergenza covid.19. In tutta Italia stanno arrivando sempre più segnalazioni di scontrini maggiorati nei costi del caffè, nei tagli dal parrucchiere e perfino nelle riparazioni delle auto.e altro non è che il costo della sanificazione fatto pagare ai consumatori o tramite una voce aggiuntiva agli scontrini o tramite il rincaro dei listini.Ecobonus 110% e incentivi auto, si divide il governo. Secondo Sky Pd, Italia Viva e Movimento 5 Stelle, ma non tutta Leu, condividono l'idea di estendere alle seconde case il super ecobonus al 110%, mentre la composizione cambia in materia di incentivi per l'auto, firmata da Pd, Italia Viva e Leu e non dal Movimento 5 Stelle che, anzi, si dice totalmente contrario.Ancora in stallo il decreto Rilancio. Per la maxi-manovra da 55 miliardi le proposte di modifica presentate alla Camera sono circa 10mila. La Maggioranza è divisa in più punti.Nella serata di ieri la Camera dei deputati ha deliberato la, ovvero senza interruzioni per ilal fine di non far decadere l'emendamento che scade domenica. L'opposizione fa ostruzionismo e mira alle dimissioni della ministra Azzolina e a una possibile crisi di governo. La stessa ministra ieri ha annunciato la possibilità di inserire in aula dei plexiglass divisori fra i banchi con l'obiettivo di tornare a fare lezione in presenza e promettendo investimenti per 4 miliardi.