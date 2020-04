Ancora lite tra regioni sulla questione delle riaperture e della Fase 2. "È assolutamente troppo presto per iniziare la Fase 2: i numeri, soprattutto in alcune Regioni, sono ancora pieni di una fase 1 che deve ancora finire. È assolutamente importante non affrettare e continuare": queste le parole a Sky Tg24 di Walter Ricciardi, del comitato esecutivo dell'Organizzazione Mondiale della Sanità (Oms) e consulente del ministro della Salute. Nel frattempo calano i ricoveri, chiude una delle cinque terapie intensive al Niguarda di Milano.