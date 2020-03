Barbara D'Urso vince la sfida tra i talk-show di domenica sera. Il suo 'Live - Non è la D'Urso - su Canale 5 ha registrato una media di 2,885 milioni di telespettatori, pari al 13,4% di share. Ospiti Giorgia Meloni, i ministri Speranza e Provenzano, i governatori Fontana (Lombardia), Zaia (Veneto) e Bonaccini (Emilia-Romagna), Riccardo Fogli, Cristina D'Avena, Manuela Arcuri, Serena Grandi, Valeria Marini con la mascherina 'baci stellari' e Paolo Brosio che si è addormentato in collegamento da casa.



CLICCA SULLA GALLERY PER I VIDEO



Segue 'Che Tempo che Fa' di Fabio Fazio su Rai 2 con 2,866 milioni di telespettatori e il 9,46% di share. Ospiti il virologo Burioni, il capo della protezione civile Borrelli, i sindaci Gori (Bergamo) e Sala (Milano), Enrico Brignano, Federica Brignone, Andrea Bocelli, Fedez, Mahmood e il ct Roberto Mancini che ha proposto l'idea di organizzare un'amichevole in Lombardia tra la Nazionale e i medici una volta terminata l'emergenza coronavirus.



CLICCA SULLA GALLERY PER I VIDEO



Per 'Non è l'Arena' di Massimo Giletti su La7 1,571 milioni di telespettatori con il 7,29% di share. In un servizio sui contagi in Puglia dopo la partita Lecce-Atalanta giocata a porte aperte, il racconto della sorella di un pizzaiolo risultato positivo al coronavirus una settimana dopo aver ospitato dei tifosi bergamaschi in trasferta. Ospiti Matteo Salvini, Nunzia De Girolamo, Cristina Parodi, Luca Telese e Vittorio Sgarbi, protagonista di un acceso dibattito con il virologo Fabrizio Pregliasco.



CLICCA SULLA GALLERY PER I VIDEO