Il numero della Lega Nazionale Dilettanti e vicepresidente della FIGC Cosimo Sibilia ha parlato a Il Mattino della possibile ripresa dei campionati in Italia: "Quando l’emergenza sarà rientrata, dovremo fare l’impossibile per chiudere i tornei sul campo. Per me i verdetti che contano sono quelli emessi dal terreno di gioco. In linea generale se dovessimo riuscirci entro il 30 giugno sarebbe un miracolo, perché vorrebbe dire che questo incubo ce lo saremo lasciati alle spalle molto prima. Anche perché la salute va messa al di sopra di ogni altra cosa".