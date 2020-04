Slitta di un anno l'Europeo di basket. Inizialmente prevista nel 2021, la competizione slitta al 2022 dopo la decisione del CIO di far slittare i Giochi Olimpici di Tokyo alla prossima estate a causa della pandemia di COVID-19.

L'Europeo, che nella sua fase iniziale vedrà lo svolgersi di alcune partite anche a Milano, andrà in scena dal 1 al 18 settembre 2022. Non è l'unica competizione organizzata dalla FIBA costretto a cambiare le date di svolgimento, ecco il nuovo calendario.