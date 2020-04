Coronavirus, ecco l'aggiornamento nazionale delle ore 18 fornito dalla Protezione Civile:



• Casi attuali: 104.291 (+675, +0,7%)

• Deceduti: 21.067 (+602, +2,9%)

• Dimessi/Guariti: 37.130 (+1.695, +4,8%)

• Ricoverati in Terapia Intensiva: 3.186 (-74, -2,3%)

Totale casi: 162.488 (+2.972, +1,9%)​



​26mila tamponi effetuati in tutta Italia, di cui 10mila in Lombardia​