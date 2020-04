Secondo quanto riferito dall’Ansa, Vincenzo Spadafora, ministro dello Sport, avrebbe telefonato al presidente dell’AIC Damiano Tommasi, per chiarire dopo il duro comunicato dell’Assocalciatori, in cui si parlava di calcio discriminato.



Spadafora avrebbe spiegato a Tommasi che “non c’era altra scelta rispetto alla differenziazione nella ripresa degli allenamenti tra sport individuali e sport di squadra”.