Curioso episodio che vede coinvolto Donald Trump. Il presidente degli Stati Uniti ha visitato la Owens Minor Inc, un'azienda nello Stato della Pennsylvania diventata in questi mesi centro di distribuzione di mascherine: come settimana scorsa in Arizona, Trump non ha indossato la mascherina nonostante il protocollo di sicurezza diffuso dalla Casa Bianca ne consigli fortemente l'utilizzo sui posti di lavoro, mentre il suo staff la indossava regolarmente.​