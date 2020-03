Un solo diktat in casa Lazio: tutti a Roma. Non si può lasciare la Capitale, tantomeno l'Italia. Per limitare la diffusione del contagio del Coronavirus la Lazio ha sospeso del tutto gli allenamenti per una settimana. A Formello ci si rivede lunedì, ma prima Tare e Peruzzi hanno parlato con la squadra.



CORONAVIRUS, LE INDICAZIONI LAZIO - Come riporta il Corriere dello Sport, ai giocatori è stato caldamente consigliato - in pratica vietato - di muoversi da casa. Assoluto divieto di lasciare Roma e l'Italia: oltre al rischio sanitario, c'è anche il forte rischio di rimanere bloccati fuori dall'Italia.