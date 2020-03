Fatih Terim, ex allenatore del Milan, positivo al coronavirus, lancia un messaggio via social: “Ho sentimenti così belli e speciali che sento ogni preghiera nel mio cuore. Questo è un esame per tutti noi e passeremo questo esame con le vostre preghiere e auguri. Sto bene e spero di stare meglio. Ringrazio ognuno di voi nel mio cuore”.