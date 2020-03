Il Tottenham si muove per aiutare attivamente la popolazione di Londra durante l'emergenza coronavirus: gli Spurs, si legge sul sito del club, hanno offerto il loro stadio e le loro strutture (in particolare il parcheggio sotterraneo dello stadio) come base di stoccaggio per la London Food Alliance, istituita per garantire l'approvvigionamento di generi alimentari per le persone più colpite dal coronavirus all'interno della capitale. Daniel Levy, presidente del Tottenham, dichiara: "Come Club, siamo sempre stati chiari sul nostro impegno nei confronti della comunità e adesso è davvero importante. Siamo immensamente orgogliosi degli sforzi di tutti coloro che sono coinvolti nella lotta contro il Covid-19 e quella di oggi è solo la prima iniziativa".