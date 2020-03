Aumenta l'allerta coronavirus anche in Premier League: come riferisce il Telegraph, tre giocatori (i cui nomi per ragioni di privacy non sono divulgati) hanno mostrato sintomi del Covid-19 e per questo sono sottoposti a test da parte del proprio club di appartenenza. Solo domani si avranno i risultati dei tamponi, intanto la Premier ha deciso di sottoporre a test tutti i giocatori del campionato.