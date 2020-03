Il presidente degli Stati Uniti Donald Trump è intervenuto in conferenza stampa per fare il punto sulle prossime mosse nella lotta al coronavirus: "Produrremo e invieremo ventilatori in Italia, Spagna, Francia, nei Paesi che ne hanno bisogno. Manderemo 100milioni di dollari in materiale sanitario all'Italia, Giuseppe ne è molto felice". Il riferimento è al premier italiano Conte, sentito via telefono prima della conferenza. "Loro (in Italia, ndr) stanno attraversando un momento difficile - prosegue Trump, che poi annuncia: "Oltre un milione di americani hanno fatto il test per il Covid-19".